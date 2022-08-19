Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob спросил жителей Владимира, где провели лето их дети. В опросе принимали участие экономически-активные владимирцы. 33% опрошенных заявили, что

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob спросил жителей Владимира, где провели лето их дети. В опросе принимали участие экономически-активные владимирцы. 33% опрошенных заявили, что их дети провели все лето дома или в городе. Дети 27% человек жили на даче или в деревне. Добраться до моря смогли лишь 20% владимирских родителей. Еще 11% отправили ребенка в