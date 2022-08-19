Во Владимире следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего и...

Во Владимире следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего и 40-летнего жителей Тверской области. Сообщникам, выполнявшим роль курьеров в преступной схеме мошенничества, предъявлено обвинение в мошенничестве.Обвиняемые лишили в общей сложности 11 пожилых жителей города Владимира в возрасте от 83-х до 96 лет и соседней Ярославской области сбережений в сумме, превышающей полутора миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, один из фигурантов был задержан в декабре прошлого года оперативниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру на территории областного центра, второй – ярославскими коллегами в городе Ставрополь.Сообщники - курьеры приезжали к потерпевшим, которым накануне поступали звонки о якобы совершенном их родственниками ДТП, и забирали обозначенную аферистами сумму денег.Злоумышленники строго следовали инструкциям, полученным от других участников группы. Они арендовали жилье не более чем на трое суток, перемещались по городу только на автомобиле такси, перечисляли полученные от потерпевших деньги на заранее обозначенные реквизиты, оставляя определенный процент от суммы себе. При совершении преступлений фигуранты должны были представляться потерпевшим вымышленными именами, сообщая, что прибыли от действующего сотрудника силовых структур.Свою вину жители Тверской области признали.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые находятся под стражей.Фото https://www.pxfuel.com/