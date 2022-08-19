Пятерых жителей республики Калмыкия признали виновными в хищении топлива из трубопровода в Гороховецком районе на 13 млн рублей. Их руководителя приговорили к 7 годам колонии. По данным
<a href="https://33live.ru/novosti/19-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-kalmykov-otpravyat-v-tyurmu-za-xishhenie-topliva-na-13-mln-rublej.html" target="_blank">Во Владимирской области калмыков отправят в тюрьму за хищение топлива на 13 млн рублей</a> - Пятерых жителей республики Калмыкия признали виновными в хищении топлива из трубопровода в Гороховецком районе на 13 млн рублей. Их руководителя приговорили к 7 годам колонии. По данным
[url=https://33live.ru/novosti/19-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-kalmykov-otpravyat-v-tyurmu-za-xishhenie-topliva-na-13-mln-rublej.html]Во Владимирской области калмыков отправят в тюрьму за хищение топлива на 13 млн рублей[/url] - Пятерых жителей республики Калмыкия признали виновными в хищении топлива из трубопровода в Гороховецком районе на 13 млн рублей. Их руководителя приговорили к 7 годам колонии. По данным