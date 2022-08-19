Пятерых жителей республики Калмыкия признали виновными в хищении топлива из трубопровода в Гороховецком районе на 13 млн рублей. Их руководителя приговорили к 7 годам колонии. По данным

Пятерых жителей республики Калмыкия признали виновными в хищении топлива из трубопровода в Гороховецком районе на 13 млн рублей. Их руководителя приговорили к 7 годам колонии. По данным прокуратуры по Владимирской области, группа изначально была создана на территории Калмыкии с целью хищения дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода АО «Транснефть-Верхняя Волга». В мае-июне 2020 года четверо мужчин