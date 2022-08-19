Река Колпь скоро может исчезнуть

Участники общественного движения бьются за очистку реки Колпь, протекающей в Гусь-Хрустальном районе. Об этом сообщил Народный фронт Владимирской области.Местные жители близлежащих населенных пунктов пятый год пытаются указать на проблему заиленной реки властям. Ширина водоема ощутимо уменьшилась за последние годы – на целых 9 метров.Активист Народного фронта во Владимирской области Сергей Бакулов подчеркивает, что нужно срочно браться за эту проблему, иначе реки скоро не станет.Более 30 человек вышли на субботник вместе с активистами. Они очистили реку от 300 килограмм мусора. В расчистке завалов деревьев и кострищ применялась тяжелая техника. Эта территория очень дорога для местного народа.Депутат Законодательного Собрания во Владимирской области Александр Цыганский отметил, что будет прорабатываться вопрос о поэтапном финансировании очистки реки Колпь на следующие годы вперед.