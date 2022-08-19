Региональное отделение Союза пенсионеров провело 12-ю отчетно-выборную конференцию. В качестве гостей были приглашены лидер общероссийского Союза пенсионеров Валерий Рязанский, сенатор

Региональное отделение Союза пенсионеров провело 12-ю отчетно-выборную конференцию. В качестве гостей были приглашены лидер общероссийского Союза пенсионеров Валерий Рязанский, сенатор Ольга Хохлова, а также представители областной администрации и Законодательного собрания. Парламентарии тесно сотрудничают с одной из самых деятельных общественных организаций региона. Почти три десятилетия Союз пенсионеров занимается защитой интересов людей старшего возраста. Большие успехи организации