Во Владимирской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом за сутки на 19 августа. Днем ранее было 107. В последний раз суточный прирост заболевших превышал 100 случаев в середине

Во Владимирской области выявили 119 случаев заражения коронавирусом за сутки на 19 августа. Днем ранее было 107. В последний раз суточный прирост заболевших превышал 100 случаев в середине апреля. В больницу госпитализировали 16 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратилось ровно столько же людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе