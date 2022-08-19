В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой постановлением администрации региона введено...

В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой постановлением администрации региона введено ограничение на посещение и въезд транспортных средств на территории лесных массивов и торфяных месторождений.Департаменту лесного хозяйства региона поручено установить предупредительные аншлаги на территории земель лесного фонда, лесные дороги должны быть перекрыты шлагбаумами.Также Указом Губернатора области принято решение о переносе старта сезона осенней охоты до снятия особого противопожарного режима, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Главное управление МЧС России информирует: в регионе установился высокий класс пожарной опасности! Любое использование огня может привести к крупным природным пожарам, которые в любой момент могут стать угрозой жилым домам и объектам защиты! Будьте особенно бдительны и осторожны!Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области.