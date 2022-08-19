Врачи областной детской клинической больницы встречают коллег. Во Владимир приехали специалисты...

Врачи областной детской клинической больницы встречают коллег. Во Владимир приехали специалисты национального исследовательского медицинского центра здоровья детей. Встреча не первая. Московские и владимирские специалисты сотрудничают уже четыре года.Анна Тимофеева, ученый секретарь национального медицинского исследовательского центра здоровья детей:- Мы активно сотрудничаем в области телемедицинских консультаций, то есть любой ребенок здесь и сейчас может получить высококвалифицированную помощь, в которой он нуждается, благодаря тому, что мы незамедлительно отвечаем на заявки, которые присылают субъекты, в том числе Владимирская область.В этот раз во Владимир приехали врач-реаниматолог, детский хирург, хирург-эндоскопист, педиатр-инфекционист. До встречи с коллегами в Областной детской клинической больнице они смогли понаблюдать за работой специалистов в Муроме. Московские врачи высоко оценили и уровень медпомощи, и оснащение медучреждений региона. Также они дали рекомендации по ведению амбулаторных карт. На встрече присутствовал врио заместителя губернатора Константин Баранов. В своем обращении он подчеркнул: исполнительная власть региона вместе с Законодательным собранием разрабатывает многоуровневые меры поддержки и привлечения врачей во Владимирскую область. Вопросы медицины - приоритет.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Высокотехнологичные методы лечения должны оказываться на месте. Понятно, что федеральные центры при уровне оборудования, интеллектуальном уровне, при наличии специалистов мирового уровня должны оперировать эксклюзивные вещи. Но высокие технологии должны быть налажены на нашей территории. Для этого есть все необходимое.