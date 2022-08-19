Ипотека стала более привлекательной для россиян. В чем же причина? Аналитики ответили на этот вопрос.

Ипотека стала более привлекательной для россиян. В чем же причина? Аналитики ответили на этот вопрос.В прошлом месяце в России было замечено увеличение спроса на ипотеку – на целых 27%, если сравнивать с июнем. Также вырос объем ипотечных ссуд – на 25%. С января по июль жители страны оформили почти 593 тысячи кредитов на жилье. С чем связана положительная динамика, объяснили аналитики в беседе с .По мнению экспертов, россияне ринулись покупать квартиры из-за снижения ставок по ипотеке. Специальные программы запускают и застройщики, чтобы привлечь клиентов процентом, который значительно ниже рыночного. Вторичную недвижимость скупают во многом из-за снижения ключевой ставки, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.Напомним, как только экономическая ситуация в стране начала стабилизироваться, Центральный банк начал снижать ключевую ставку. В июне она снизилась до 8% годовых, хотя несколькими месяцами ранее составляла целых 20%.Ранее руководитель ипотечного департамента фирмы "Этажи" Татьяна Решетникова россиянам, какие квартиры нельзя брать в ипотеку. Эксперт предостерегла желающих обзавестись недвижимостью, представленной на вторичном рынке, от опрометчивых поступков.