Владимирцев ждут насыщенные событиями выходные. Вот лишь некоторые из мероприятий, которые стоит...

Владимирцев ждут насыщенные событиями выходные. Вот лишь некоторые из мероприятий, которые стоит посетить.Во Владимире сегодня начинает работу большой книжный фестиваль "Китоврас". Все выходные гостей ждут на четырех площадках в Пушкинском сквере. В программе - более 80 различных событий. Это встречи с именитыми российскими писателями, дискуссии, мастер-классы книжных иллюстраторов, ярмарка книг, спектакли, концерты и даже отборочный тур чемпионата по чтению вслух. Подробности - в группе "Китовраса" ВКонтакте.В Ризоположенском монастыре Суздаля завтра пройдет Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне". Он соберет лучших звонарей России и стран ближнего зарубежья. Вновь "запоют" колокола на звоннице самой высокой колокольни города - Преподобенской. Будет работать ярмарка мастеров. В музыкальной программе - выступления хоровых коллективов и губернаторского симфонического оркестра.День города завтра отметят жители Александрова. Согласно вновь обретенным историческим свидетельствам, городу исполняется 509 лет. Праздник начнется с вручения большого подарка. В 12 часов в микрорайоне Черемушки откроют новый спорткомплекс с лыжероллерной трассой. В течение дня торжества на любой вкус пройдут в городских парках и скверах, на набережной реки и Советской площади."В ритме парка" пройдет это воскресенье в Загородном. В полдень там начнется праздник в честь Дня рождения Загородного парка. Для гостей будут работать 11 площадок - музыкальная, танцевальная, вкусная, творческая, интеллектуальная. На малой сцене развернутся благотворительные ярмарка, фотовыставка и проект помощи бездомным животным "В добрые руки".А Центральный парк Владимира приглашает дошколят и их родителей на "Праздник будущего первоклассника". Тоже в воскресенье и тоже в полдень. Вместе с Незнайкой малыши отправятся в Страну невыученных уроков. Особенно весело будет у главного фонтана - игры, конкурсы, флешмобы, дискотека, но прежде на главной сцене подведут итоги акции "Школьный портфель". Будущим первоклассникам из малообеспеченных семей вручат их первые школьные наборы.