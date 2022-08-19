Видеосервисы Wink и more.tv 9 сентября начнут эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы «Стая» (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке АНО ..

Видеосервисы Wink и more.tv 9 сентября начнут эксклюзивный показ восьмисерийной молодежной драмы «Стая» (18+), которая создана кинокомпанией Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке АНО «ИРИ». Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телевизионная премьера проекта состоится в эфире телеканала СТС. В главных ролях — Агата Муцениеце, Павел Табаков и Анастасия Красовская.По сюжету юные правонарушители отправляются в горы в рамках экспериментальной программы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит пройти через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), которые не подозревают с чем им придется столкнуться в процессе. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую стаю. Правда, в этой стае есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.«Сериал "Стая” получился очень динамичным, жестким не только по формату, но и по поднимаемым проблемам. На мой взгляд, это очень правильно — с помощью зрелищности говорить о действительно важном для каждого человека. Молодым актерам пришлось работать в сложнейших горных условиях — раскрывать драматургическую линию в физически опасных обстоятельствах, работая практически каскадерами. Следить за этим очень интересно. Мы с удовольствием поддерживаем цифровую премьеру сериала, который после выйдет в эфире СТС, и уверены, что проект обязательно найдет своих поклонников», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома», продюсер сериала от видеосервиса Wink Александр Косарим.Съемки сериала «Стая» проходили в экстремальных условиях в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. А прежде актеры усиленно готовились к съемкам в Москве: прошли обучение скалолазанию и безопасному поведению в горах, а также научились стрелять из лука. Съемочные дни начинались в три утра, а путь до площадки иногда занимал два с половиной часа. Работа над проектом велась в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.«Однажды мою лодку резко потащил катер, и я неожиданно упал в воду. Было прикольно, но холодно. Но в целом, вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что у меня такого еще не было. И мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, очень красивая природа. Когда мне прислали сценарий, понял, что хочу сыграть именно Макса. Он — скрытый лидер. Макс авторитарен и жаждет всеобщего подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой агрессии», — поделился воспоминаниями Павел Табаков.«О моем страхе высоты никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация — перебороть его. На тренировках появился такой адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нас научили, как страховать друг друга, как правильно застегивать и проверять страховку», — отметила Анастасия Красовская.«Мы практически отметили Новый год весной и увидели, как снег падает на цветущий персик. Чего только не было: пронизывающий ветер, дождь с грозой, град, в общем, все "погоды мира". Смены иногда переносились, а как-то нас всех срочно эвакуировали с гор», — рассказала Агата Муцениеце.О сериале «Стая» (18+)Производство: Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» и при поддержке АНО «ИРИ».На основе формата сериала Wild Republic (продюсер Liapas pictures, форматообладатель Beta Film GmBH).Онлайн-кинотеатры: Wink и more.tv.Телеканал: СТС.Жанр: драма.Хронометраж: 48 минут.Количество серий: 8.Режиссер-постановщик: Марк Горобец.Операторы-постановщики: Андрей Иосифов, Станислав Шарков.Продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук.Продюсеры СТС и «НМГ Студии»: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Жора Крыжовников, Владимир Неклюдов, Денис Уточкин.Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.Креативные продюсеры: Инна Оркина-Сексте, Анна Гершович, Степан Коршунов.Исполнительный продюсер: Вячеслав Михайлов.Авторы сценария: Ольга Никифорова, Григорий Зельцер, Андрей Журавлев, Оксана Гречко, Марина Елатомцева.В ролях: Агата Муцениеце, Макар Запорожский, Павел Табаков, Георгий Ратишвили, Александр Робак, Виталий Хаев, Эльшан Алескеров, Иван Непомнящий, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Екатерина Карташова, Юрий Насонов, Екатерина Честина, Александр Кудренко и другие.Трейлер сериала «Стая» доступен в официальных аккаунтах видеосервиса Wink в социальной сети и в мессенджере .Фото со съемок можно посмотреть и .* * *Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.* * *more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).* * *«НМГ Студия» была создана Национальной Медиа Группой в октябре 2018 года для развития и обогащения российского кинорынка проектами мирового уровня, а также расширения присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства. В 2019 году компанией была закрыта сделка по приобретению 50% Art Pictures Studio. Ее киноактивы также включают в себя кинокомпанию KeyStone Production, анимационную «Студию Метрафильмс» и агентство по работе с блогерами Hype Agency.Также в период 2019–2020 гг. «НМГ Студией» созданы совместные предприятия со Star Media и компанией «Марс Медиа Энтертейнмент» для производства фильмов и сериалов — Star Media Vision и Mars Media Vision соответственно.