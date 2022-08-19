Он признан виновным в закупке, хранении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...

Он признан виновным в закупке, хранении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.Ранее "Вести" сообщали об этом преступлении.Установлено, что в период с марта 2018 года по декабрь 2021 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не имел соответствующей лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом он закупил этиловый спирт общим объемом более 6,7 тыс. литров, алкогольную и спиртосодержащую продукцию «Гжелка мягкая водка», «Каспийская BELUGA», «Johnnie Walker Black Label» в количестве более 1600 бутылок на общую сумму более двух миллионов рублей, которые незаконно хранил, в том числе, с целью извлечения прибыли, в помещениях автомойки и кафе, принадлежащих его родственникам, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вся незаконно хранимая продукция у предпринимателя была изъята.Вину в совершении вышеуказанных преступлений обвиняемый признал.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей.Денежные средства в размере более 600 тыс рублей, переданные осужденным при покупке продукции, конфискованы и обращены в доход государства.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.