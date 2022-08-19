В Челябинске полицейские задержали женщину, которая занималась незаконной скупкой валюты. Местная жительница сидела с клиентом в своем автомобиле и отсчитывала миллион рублей. Как пишет, ..

В Челябинске полицейские задержали женщину, которая занималась незаконной скупкой валюты. Местная жительница сидела с клиентом в своем автомобиле и отсчитывала миллион рублей. Как пишет, него она собиралась купить доллары.Валюта приобреталась не по официальному курсу, а по курсу, о котором продавец и покупатель договорились заранее. По данным , 54-летней задержанной грозит до 7 лет лишения свободы.