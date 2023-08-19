Никита Никешин пропал больше недели назад
16-летнего Никиту Никешина ищут во Владимирской области.
Как сообщает региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт», подросток пропал 11 августа из поселка Ставрово Собинского района.
Рост Никиты 178 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза.
Подросток был одет в серую кофту с капюшоном, черные джинсы и кеды.
По информации поискового отряда, может находится в другом городе.
Любую информацию просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Напомним, в лесах Владимирской области для потерявшихся людей.