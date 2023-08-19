Никита Никешин пропал больше недели назад

16-летнего Никиту Никешина ищут во Владимирской области.Как сообщает региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт», подросток пропал 11 августа из поселка Ставрово Собинского района.Рост Никиты 178 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза.Подросток был одет в серую кофту с капюшоном, черные джинсы и кеды.По информации поискового отряда, может находится в другом городе.Любую информацию просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.Напомним, в лесах Владимирской области для потерявшихся людей.