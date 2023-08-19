Актер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько денег он заработал на съемках в фильме Приключения Буратино, где он исполнил главную роль. Артист признался, что режиссер Леонид Нечаев смог ..

Актер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько денег он заработал на съемках в фильме "Приключения Буратино", где он исполнил главную роль. Артист признался, что режиссер Леонид Нечаев смог добиться для школьника хороших выплат."Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей", — цитирует Иосифова . Из-за этой роли актер даже подвергался травле в школе.