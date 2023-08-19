Доярка из Владимирской области борется за победу во Всероссийском конкурсе. Речь идёт про...

Доярка из Владимирской области борется за победу во Всероссийском конкурсе.Речь идёт про Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. И проходит он сейчас в Нижегородской области.Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, сегодня (19 августа) — последний день 28-го Всероссийского конкурса.Владимирскую область на нём представляет чемпион XXXII аналогичного регионального конкурса Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.Участникам предстояло пройти четыре этапа со 100-бальной системой оценки:проверка теоретических знаний;разборка и сборка доильного аппарата;санитарная подготовка животного;доение коров в доильном зале.По результатам всероссийского соревнования будут определены абсолютный чемпион и победители по пяти номинациям: «Мужчины всех возрастов», «Женщины ветераны старше 45 лет», «Женщины в возрасте со стажем работы более 14 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы от 8 до 14 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы в профессии от 1 года до 8 лет».Жители Владимирской области ждут подведение итогов и результат: «Болеем за наших!»Фото-иллюстрации: pxfuel.com