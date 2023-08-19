Два каменщинка из Владимирской области победили в конкурсе профессионального мастера...

Два каменщинка из Владимирской области победили в конкурсе профессионального мастера «Строймастер».Отличные новости от Минстроя России! Награды лучшим в восьми его номинациях вручали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России - Ирек Файзуллин и президент Национального объединения строителей - Антон Глушков.Победителями и призёрами стали 26 специалистов. Среди них и жители Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального Правительства.В номинации «Лучший каменщик» победил учащийся Владимирского строительного колледжа Михаил Андрианов, а серебро в основной группе завоевал также наш земляк - Никита Баташов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области