Флеболог Сергей Дробязго заявил, что синдром Щелкунчина может привести к смерти. Хроническое заболевание беспокоит человека годами.

Флеболог Сергей Дробязго заявил, что синдром Щелкунчина может привести к смерти. Хроническое заболевание беспокоит человека годами.Апорто-мезентериальный пинцет, который называют "синдромом Щелкунчика" является крайне редким, но весьма опасным заболеванием,. Кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго рассказал об особенностях недуга.По словам эксперта, "Синдром Щелкунчика" имеет хроническую симптоматику, поскольку основная причина заболевания кроется в особенностях анатомии. Подобный диагноз ставится людям, у которых есть аномалия расположения сосудов."Эта вена отвечает за отток венозной крови от внутренних органов, в частности, от почки. Таким образом она начинает сморщиваться, перестает функционировать, начинает вырабатывать массу нежелательных гормональных веществ. Грубо говоря, человек остается с одной почкой", — цитирует флеболога .Болезнь называется "синдромом Щелкунчика" по аналогии хода заболевания и сказочного героя. Щелкунчик сдавливает орех, чтобы его расколоть — по такому же принципу сжимается и почка.Врач уверяет, что паниковать не стоит. В современной медицине есть методы, которые помогают своевременно выявить и поставить диагноз, а также провести эффективное лечение.