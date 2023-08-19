Владимирские каменщики – одни из лучших в стране. Сразу два наших земляка стали победителями и призёрами национального конкурса «Строймастер». За победу боролись 60

Владимирские каменщики – одни из лучших в стране. Сразу два наших земляка стали победителями и призёрами национального конкурса «Строймастер». За победу боролись 60 специалистов-строителей. Это каменщики, монтажники, штукатуры и сварщики, а также начинающие работники сферы – студенты. Победителями и призёрами стали 26 человек. В номинации «Лучший каменщик» в студенческой лиге победил учащийся Владимирского строительного колледжа