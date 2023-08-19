На что больше всего поступает жалоб от жителей Владимирской области в прокуратуру? Как сообщает...

На что больше всего поступает жалоб от жителей Владимирской области в прокуратуру?Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в первом полугодии 2023 года к ним поступило более 23,6 тысяч заявлений.По результатам рассмотрения обращений прокурорами выявлено более 4,3 тысяч нарушений закона.«Основное количество жалоб касалось вопросов надзора за исполнением федерального законодательства; законности действий (бездействия) и решений органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях; законности при исполнении уголовных наказаний; обоснованности судебных постановлений по уголовным делам...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Отмечается, что в 2023 году произошло увеличение количества жалоб по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. Большинство из них связано с нарушениями в сфере оплаты труда. Так, например, региональным Минздравом не была выплачена материальная помощь и единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску - обратившемуся. Министру здравоохранения области было внесено представление. И денежные средства всё же перечислили.Значительно увеличилось число жалоб в сфере ЖКХ, каждая четвертая признана реальной. Жители Владимирской области жаловались на необоснованное увеличение размера оплаты коммунальных услуг, некачественное содержание и обслуживание жилого фонда, непрозрачность расходования денежных средств.Отдельно отмечается, что из 267 обращений по вопросам соблюдения прав и интересов несовершеннолетних признано обоснованным практически каждое второе. Основная масса поступивших обращений по данной теме содержала вопросы соблюдения социальных и жилищных прав, лекарственного обеспечения, положенных выплат и др.Прокуратурой города Владимира, в частности, в ходе проверки по обращениям родителей детей-инвалидов установлено, что региональным Отделением Фонда пенсионного и социального страхования несвоевременно выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.По результатам проверки прокурором в адрес руководителя внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. Сообщается, что в данный момент все нарушения устранены.Фото: pxfuel.com