Народные приметы на 20 августа: почему в Маринин день хозяйки пекли пироги с малиной? В Русской...

Народные приметы на 20 августа: почему в Маринин день хозяйки пекли пироги с малиной?В Русской Православной Церкви 20 августа или 7 августа по «старому стилю» совершается попразднство Преображения Господня и память 22 угодников Божиих, в том числе мучеников Марина и Астерия Кесарийских, преподобного Пимена Многоболезненного.В народном календаре на 20 августа приходится Маринин день или Марины-Пимены.В старину в это время наблюдали за птицами, особенно за аистами.Много примет у наших пращуров было связанно с прилётом аистов: «Увидеть первого аиста летящим – к счастью, здоровью и богатому урожаю», «Девушка заметила летящую птицу — к скорому замужеству», «Стоящий аист - к богатому урожаю».Что принято делать 20 августа?1. На Марины-Пимены – в память о преподобном Пимене Многоболезненном – обязательно нужно оказать какую-либо помощь обездоленным. Еще в давние времена женщины с самого утра пекли пироги с малиной, а потом относили их в сиротские приюты. Считалось, что добрые дела принесут благополучие и в собственную семью. А также угощали пирогами с малиной самых близких и родных. Верили, что это принесет здоровье.2. Женщинам рекомендовали в этот день устроить посиделки с подружками, как это делали наши предки. На таких встречах угощали яичницей. Считалось, что съеденный в этот день желток усилит способность к продолжению рода.Что нельзя делать 20 августа?1. Женщина, которая не может забеременеть, ни в коем случае сегодня не должна показывать пальцем на небо, иначе может случайно указать на пролетающую птицу. Верили, что это замедлит скорую встречу с долгожданным малышом.2. В этот день не рекомендуется менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы не было разногласий между мужем и женой.Народные приметы на 20 августа:«Паук свою сеть рвёт – к сильному ветру», «Петухи поют дружно и громко – к жаркому дню», «Утренний туман рассеивается после восхода солнца — к хорошей погоде», «Радуга утром – к осадкам».Фото: pxfuel.com