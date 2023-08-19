Звезда 90-х пропала с радаров несколько месяцев назад, перестав выступать и появляться в социальных сетях.

Звезда 90-х пропала с радаров несколько месяцев назад, перестав выступать и появляться в социальных сетях.Никас Сафронов, который уже давно поддерживает с Азизой теплые отношения, рассказал, почему она перестала выходить на связь. По мнению художника, артистка, которая с 16 лет постоянно находится перед людьми, просто устала. Вероятно, она решила отдохнуть от внимания прессы и поклонников, уединилась.Правда, Никаса Сафронова настораживает тот факт, что звезда перестала отвечать на сообщения друзей и знакомых. Он недавно лично писал Азизе, уточнял, все ли с ней в порядке. "Более чем", – был ему ответ.Художник решил не вдаваться в подробности жизни артистки, так как уверен, что она захотела просто отдохнуть, подумать о жизни и о себе. При этом, отметил Никас Сафронов, предложения выступить Азизе поступают, но она на них не реагирует. Несмотря на это, он уверен, что артистка еще обязательно вернется на сцену."Большие артисты, к которым она, безусловно, относится, не могут жить без сцены. В сердце у Азизы много любви, она всегда делилась ее со своим зрителем", – говорит Сафронов.В начале года Азиза рассказывала, что планирует заняться целительством, так как дар передался ей по наследству. Возможно, сейчас звезда настраиваться на нужный лад, копит энергию, чтобы открыть новую главу своей жизни.