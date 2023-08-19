О сортах чёрных яблок расскажем в рубрике Во саду ли, в огороде. - В библейских источниках не...

О сортах чёрных яблок расскажем в рубрике "Во саду ли, в огороде".- В библейских источниках не сказано, какого цвета было яблоко, что Ева Адаму дала вкусить. Я думаю, чёрного. Иначе, почему так жестко за этот банкет расплачиваемся мы изгнанием из Рая? Думаете, что таких яблок не бывает в природе? Бывает, бывает - утверждают ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, совсем немного осталось до яблочного спаса. К слову сказать. мы яблоки едим круглый год, но сейчас это будет вполне законно. О яблонях и сортах мы уже рассказывали. Еще чем мы можем удивить наших радиослушателей?- Оказывается, можем! Есть яблоки черного цвета! Например, сорт "Чёрный бриллиант". Их мало, кто видел. Их родина - Новая Зеландия. Их посадили в садах Нового Китая. На горах, около 3х тысяч. метров. Там много солнца. Их продают предприимчивые производители за 20 долларов за штуку. Одно яблоко.- Дополню из личной практики. На День Святого Валентина продавали яблоки в одном из супермаркетов - с сердечком. Наклеивали наклейку в форме сердечка, под ней не менялся цвет, не давали в это месте яблоку краснеть. Потом наклейку убирали. Оригинально. Яблоко с сердечком.- И они продавались не по той цене, как обычно?- Конечно. Дороже. И поштучно.- Итак, черные яблоки. Они не радикально чёрные, а тёмно фиолетовые. Но смотрятся, как чёрный. Точечки у него на кожице. Эти яблоки плюсы и минусы имеют. Плюсы: они вкусные, кожица содержит много полезных веществ, а мякоть сладкая с лёгкой кислинкой, светлая. Недостатки: плодоносит только на ярком солнце и только после восьмого года. Не все яблоки на яблоне будут товарного вида. Только 1/3. Другие будут светлее, формы разной.- А через несколько лет они черный цвет не потеряют?- Это надо поэкспериментировать в наших климатических условиях, на разных почвах. В Китае и Новой Зеландии у них получилось, у нас ещё мало опыта. Но считается, что они в Средней полосе могут расти - выдерживают -39 градусов. Но первое время их нужно белить 2 раза в год. И весной, и осенью. Они не любят затапливания. Нужны дренаж и плодородная почва. И они мало хранятся - 3-4 месяца. Созревают в сентябре-октябре. У них очень красивые цветки. Приятно пахнут. И сами яблоки ароматные. У них тонко-зернистая белая-белая мякоть. Форма кроны шаровидная, позже макушка заостряется. Листочки необычные, снизу опушение, сверху гладкие. Посадите такой сорт яблок, чтобы всех удивить.- Вопрос только, где саженец достать? Наверное, их какие-нибудь питомники выращивают. Нужно только поискать.- Если будет спрос, то питомники начнут культивировать. Мы, конечно, сохраняем традиции, старые сорта, но новинки тоже любим.Вообще-то, селекционеров я считаю художниками-алхимиками. Из множества экспериментов в области растениеводства они создают волшебные сорта. И о них продолжат рассказывать ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова. Чтобы вас просветить и удивить.Из передачи на Радио "Россия-Владимир".Фото: pxfuel.com