Люди жили в домах, которые должны были расселить еще несколько лет назад

В городе Камешково Владимирской области власти несколько лет не могли расселить два аварийных дома, один из которых признали подлежащим сносу еще в 2014 году. Об этом сообщает региональная прокуратура.Дома должны были расселить до конца 2018 и 2020 годов, их ремонт был признан нецелесообразным, а проживание в них — небезопасным. Несмотря на это, администрация жильцов не расселила.По требованию прокуратуры, которое поддержал суд, сейчас оба дома опустели — арендаторов переселили, а собственникам выплатили компенсации на приобретение нового жилья на сумму более 136 млн рублей.Ранее мы писали, что Владимирская область на переселение людей из ветхого жилья.