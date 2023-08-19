Рисунок 6-летнего жителя Владимирской области победил в международном конкурсе «Портрет фронтовой...

Рисунок 6-летнего жителя Владимирской области победил в международном конкурсе «Портрет фронтовой собаки»День фронтовой собаки – праздник, который отмечается сегодня - 19 августа. И основан он Музеем Победы в 2017 году.Дата выбрана в память о подвиге овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом, а сама осталась в живых.И накануне праздника в Музее Победы подвели итоги Международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки».Работа 6-летнего Романа Балакина из Владимирской области «Пёс-пехотинец по кличке БАНДИТ» заняла первое место в возрастной категории 6–8 лет.Теперь этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток.Всего участниками конкурса стали более 3 000 человек из 86 регионов России, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья.Об этом сообщает Министерство культуры Владимирской области.Жюри выбрало победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и взрослые.Сообщается, что их работы также выпустят ограниченным тиражом на открытках.Фото: https://mincult.avo.ru/