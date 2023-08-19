Советы юриста: как родителям школьников из Владимирской области получить выходной 1 сентября? На...

Советы юриста: как родителям школьников из Владимирской области получить выходной 1 сентября?На самом деле эти советы пригодятся не только владимирцам, но и жителям соседних регионов. По закону 1 сентября не является праздничным или выходным днем для всех россиян.Напомним, в этом году начало учебного года выпадает на пятницу, поэтому если вы работаете по стандартной «пятидневке», то риски, что вас не отпустят с рабочего места, возрастают.Очень часто руководство крайне негативно относится к тому, что их подчинённые собираются посетить праздничную «линейку» и «прогулять» половину трудового дня.Что делать, чтобы 1 сентября стал выходным и вы могли спокойно посетить школьный праздник, а также поддержать своего ребёнка?В этом случае юристы сервиса по поиску работы «SuperJob» делятся полезными рекомендациями.Вариант №1.Можно использовать законный выходной, если вы почётный донор.Если вы являетесь донором, сдаете кровь, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его 1 сентября.Вариант №2.Можно взять отпуск — оплачиваемый или «за свой счет».Вы можете взять отпуск без сохранения заработной платы. В таком случае будете освобождены от работы лишь 1 сентября.Еще один вариант: взять на День знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если изначально он запланирован на другой период, вы можете договориться о переносе с работодателем.Кстати имейте в виду, что переносить отпуск на другой период можно только с согласия начальства, но льготные категории работников имеют право брать отпуск в любое удобное время. В частности, это касается многодетных родителей.Вариант №3.Получите свой законный отгул за работу в выходной день.Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день (или к сверхурочной работе), то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха и использовать его 1 сентября.Вариант №4.Ваша компания может прописать возможность выходного дня 1 сентября в правилах внутреннего трудового распорядка.Да, День знаний по закону не является праздничным, однако некоторые работодатели идут навстречу своим работникам и допускают, что 1 сентября может стать для кого-то выходным.Такая гарантия может быть установлена трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Правда, это большая редкость для России.Важно!По закону Вы имеете право на дополнительный оплачиваемый выходной, если являетесь родителем ребенка-инвалида.Помните о своих правах: если вы являетесь родителем ребенка-инвалида, вам полагаются 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц, которые вы можете использовать в любое время.Фото: pxfuel.com