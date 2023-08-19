Мягкий зубной налет появляется прежде всего из-за употребления продуктов и напитков, содержащих большое количество сахара, Об этом заявила Детский стоматолог клиники СМ-Стоматология ..

Мягкий зубной налет появляется прежде всего из-за употребления продуктов и напитков, содержащих большое количество сахара, Об этом заявила Детский стоматолог клиники "СМ-Стоматология" Екатерина Кузина.Эксперт рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налета. Для того чтобы сохранить зубы белыми и здоровыми, необходимо соблюдать ряд профилактических мер, отметила Кузина. Следует чистить зубы утром и вечером, а также после употребления вредящих зубам продуктов и напитков, ограничить употребление кофе и продуктов с красителями, передает .