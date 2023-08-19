В Камешково лишь после вмешательства прокуратуры расселили два аварийных дома, один из которых...

В Камешково лишь после вмешательства прокуратуры расселили два аварийных дома, один из которых подлежит сносу.И вновь истории жильцов, к которым, увы, уже многие привыкли. Обещали расселить, но что-то пошло не так.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, многоквартирный жилой дом №4, расположенный на улице Карла Либкнехта в Камешково, ещё в 2014 году признан аварийным и подлежащим сносу.Был зафиксирован срок расселения - 31 декабря 2018 года. Но, увы, для жильцов 5 лет назад так ничего и не изменилось.Жильцов дома №13 (признанного аварийным ещё в далёком 2016 году) на улице Абрамова, в свою очередь, должны были быть расселены до 31 декабря 2020 года. И аналогичная ситуация: «В ответ — тишина».Согласно заключениям специализированных организаций, ремонт зданий нецелесообразен. И дальнейшая их эксплуатация невозможна.Несмотря на истечение сроков, жильцов домов так и не расселили.По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации города Камешково — оперативно устранить нарушения. Как итог: требования прокурора судом были удовлетворены.В настоящее время оба дома наконец-то полностью расселены. Уточняется, что 6 нанимателям жилых помещений предоставлено благоустроенное жильё, а собственникам переведены денежные средства на покупку квартир.Общая сумма выплат жильцам аварийных домов - более 136 миллионов рублей.Фото-иллюстрация: pxfuel.com