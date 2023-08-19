В микрорайоне Юрьевец завершилось благоустройство нового сквера на улице Гвардейской. Мэрия...

В микрорайоне Юрьевец завершилось благоустройство нового сквера на улице Гвардейской.Мэрия совместно с жителями сейчас прорабатывает вопрос организации парковочных мест. Сегодня с рабочей поездкой там побывал глава города Дмитрий Наумов.В новом сквере устроены асфальтовое и плиточное покрытие дорожек, установлена парковая мебель, урны, детские качели и современные уличные светильники. Проведено озеленение. Для безопасности жителей с территории была вынесена линия электропередачи. Дмитрий Наумов подчеркнул, что микрорайон Юрьевец перспективный и интенсивно развивается. Поэтому задача администрации - прислушиваться к жителям и работать совместно. Так, например по просьбам горожан были достигнуты договоренности с руководством трассы М7 о переоборудовании светофора. На перекрестке снова появятся дополнительные секции со стрелками для въезда на улицу Институтский городок.Павел Кутузов, руководитель общественной организации:- В Юрьевце огромное количество семей с детьми и он действительно нуждается в таких местах благоустройства, как сквер на улице Гвардейская, здесь теперь замечательно можно пройти с коляской, посидеть, отдохнуть, здесь красивое, интересное освещение.Дмитрий Наумов, глава г.Владимир:- Хотелось бы еще послушать мнение жителей, которые неоднократно обращались к нам с просьбой, именно организации здесь этого общественного пространства, ну и посмотреть на их реакцию, потому что мы уже получили определенные положительные отзывы, но вот в целом, наверное, как бы надо спрашивать еще и людей, что они дальше хотят, чтобы мы делали это совместно с ними с их интересами и пожеланиями.