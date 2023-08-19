В Суздале проходит Фестиваль исторической реконструкции.
Как сообщают организаторы, 19 августа с...
В Суздале проходит Фестиваль исторической реконструкции.
Как сообщают организаторы, 19 августа с 10:00 до 21:00, жители и воины от раннего до позднего Средневековья соберутся в живописном историческом месте - в славном городе Суздаль.
Локацией станет берег реки Каменки за стенами Покровского монастыря. Вход для гостей свободный.
Гости фестиваля окунутся в Средневековье. На празднике будут представлены одиночные бои и массовые сражения, лагерь живой истории, тематическая ярмарка, мастер-классы, старинные настольные игры и живая музыка.
Гости смогут поучаствовать в соревновательной части фестиваля.
Ожидаются:
с 10.00 до 12.00 – бои 1 на 1 (щит/меч);
с 13.30 до 17.30 – командные бои 3 на 3;
18.00 – массовое сражение.
Фото: официальная группа мероприятия Вконтакте «Суздаль-Град 2023»