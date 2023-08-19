В Суздале проходит Фестиваль исторической реконструкции. Как сообщают организаторы, 19 августа с...

В Суздале проходит Фестиваль исторической реконструкции.Как сообщают организаторы, 19 августа с 10:00 до 21:00, жители и воины от раннего до позднего Средневековья соберутся в живописном историческом месте - в славном городе Суздаль.Локацией станет берег реки Каменки за стенами Покровского монастыря. Вход для гостей свободный.Гости фестиваля окунутся в Средневековье. На празднике будут представлены одиночные бои и массовые сражения, лагерь живой истории, тематическая ярмарка, мастер-классы, старинные настольные игры и живая музыка.Гости смогут поучаствовать в соревновательной части фестиваля.Ожидаются:с 10.00 до 12.00 – бои 1 на 1 (щит/меч);с 13.30 до 17.30 – командные бои 3 на 3;18.00 – массовое сражение.Фото: официальная группа мероприятия Вконтакте «Суздаль-Град 2023»