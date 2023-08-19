Владимирцев предупредили о резком похолодании и затяжных ливнях. Первое похолодание, предвещающее...

Владимирцев предупредили о резком похолодании и затяжных ливнях.Первое похолодание, предвещающее приближение осени, владимирцы смогут почувствовать уже 20-го августа (в воскресенье). Это касается ночного времени суток.Если днём воздух прогреется до +22-24°C , то ночью в некоторых городах Владимирской области температура опустится до +14°C.Давление также от 756 мм.рт.ст. начнёт своё движение вниз — к 750 мм.рт.ст.Ветер с юго-западного переменится на северный. Влажность высокая — 78%.Синоптики предупреждают о резком похолодании на следующей неделе, температура опустится до +19-22°C в понедельник-вторник, а затем до +16°C уже в среду (23-го августа).Ночью и вовсе будут «побиты рекорды», ожидается лишь +7-10°C тепла.С 20-го по 23 августа прогнозируются грозы и затяжные ливни. Солнышко покинет жителей Владимирской области до четверга (24 августа).«В тыловой части уходящего на восток циклона станет больше облаков, пройдут дожди и начнётся понижение температуры. Среда ознаменует начало более холодной части августа...» - пояснили специалисты Центра погоды «Фобос».Народный прогноз погоды на 20 августа:«Паук покидает паутину и прячется в укрытие – к ухудшению погоды», «Радуга утром – к осадкам», «При восходе солнца заря окрасилась в красный цвет – к дождю».Фото: pxfuel.com