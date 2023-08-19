Владимирская область оказалась в самом конце рейтинга по аварийности на дорогах...
Владимирская область оказалась в самом конце рейтинга по аварийности на дорогах России.
Инфографику опубликовало информационное агентство «РИА Новости». Звучит она, как «Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах».
Статистика в буквальном смысле — печальная. Из 85 представленных регионов - Владимирская область занимает 75-е.
Сообщается, что в январе–июне 2023 года количество ДТП с пострадавшими выросло в 59 российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным МВД, самая низкая аварийность с пострадавшими в Чечне, а самая высокая — в Туве.
А также увеличилось число погибших и раненых — на 4,5 и 4,9 процента соответственно.
Что касается конкретно Владимирской области, то за первые 6 месяцев 2023 года на дорогах нашего региона произошла 151 авария на 100 000 автомобилей. В каждой из них пострадали люди.
Изменение за аналогичный период прошлого 2022 года (январь-июнь) - рост на 1,4 %.
Наши соседи, кстати, расположились в рейтинге выше. Рязанская область, например, находится на 58 месте, а Ивановская и вовсе на 49-м.
Ниже нашего региона лишь следующая 10-ка регионов:
76
Костромская область
151,3
21,4
81,5
77
Карачаево-Черкесская Республика
152,8
-2,5
56,4
78
Кировская область
156,7
9,3
81,5
79
Еврейская автономная область
157,8
8,6
92,2
80
Севастополь
159,5
7,3
60,2
81
Амурская область
174,7
6,9
103,7
82
Тюменская область
185,9
22,6
108,6
83
Республика Калмыкия
186,4
36,0
133,5
84
Омская область
198,9
39,8
91,5
85
Республика Тыва
315,6
30,9
107,0
Фото: pxfuel.com