Владимирская область оказалась в самом конце рейтинга по аварийности на дорогах...

Владимирская область оказалась в самом конце рейтинга по аварийности на дорогах России.Инфографику опубликовало информационное агентство «РИА Новости». Звучит она, как «Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах».Статистика в буквальном смысле — печальная. Из 85 представленных регионов - Владимирская область занимает 75-е.Сообщается, что в январе–июне 2023 года количество ДТП с пострадавшими выросло в 59 российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Согласно данным МВД, самая низкая аварийность с пострадавшими в Чечне, а самая высокая — в Туве.А также увеличилось число погибших и раненых — на 4,5 и 4,9 процента соответственно.Что касается конкретно Владимирской области, то за первые 6 месяцев 2023 года на дорогах нашего региона произошла 151 авария на 100 000 автомобилей. В каждой из них пострадали люди.Изменение за аналогичный период прошлого 2022 года (январь-июнь) - рост на 1,4 %.Наши соседи, кстати, расположились в рейтинге выше. Рязанская область, например, находится на 58 месте, а Ивановская и вовсе на 49-м.Ниже нашего региона лишь следующая 10-ка регионов:76Костромская область151,321,481,577Карачаево-Черкесская Республика152,8-2,556,478Кировская область156,79,381,579Еврейская автономная область157,88,692,280Севастополь159,57,360,281Амурская область174,76,9103,782Тюменская область185,922,6108,683Республика Калмыкия186,436,0133,584Омская область198,939,891,585Республика Тыва315,630,9107,0Фото: pxfuel.com