После массового отравления шаурмой госпитализировали 15 детей.

Во Владимире 3-летний ребенок отравился шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.По данным медиков, после массового отравления было госпитализировано 36 взрослых и 15 детей, самому маленькому из которых 3 года 8 месяцев.Напомним, во Владимире было возбуждено после массового отравления шаурмой. Следственный комитет проводит расследование.