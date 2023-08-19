52-летняя жительница Владимира работала оператором в подпольном казино. Она отвечала за прием и выдачу денег клиентам игорного заведения. Установлено, что женщина осознавала незаконность

52-летняя жительница Владимира работала оператором в подпольном казино. Она отвечала за прием и выдачу денег клиентам игорного заведения. Установлено, что женщина осознавала незаконность своей работы. Несмотря на это, она продолжала выполнять свои обязанности – принимала деньги у желающих сыграть в азартные игры, а также выдавала выигрыши везунчикам. В этом году обвиняемая уже была осуждена за