Во Владимире проходит масштабный книжный фестиваль «Китоврас» С 18 по 20 августа во Владимире в...

Во Владимире проходит масштабный книжный фестиваль «Китоврас»С 18 по 20 августа во Владимире в третий раз проходит масштабный книжный фестиваль «Китоврас»!В программе — более 100 событий: встречи с писателями, лекции, дискуссии, мастер-классы, яркая детская программа и книжная ярмарка.Смотрите программу на сайте kitovras33.ru и приходите в сквер имени Пушкина на встречи с Яной Вагнер, Денисом Драгунским, Сашей Николаенко, Дмитрием Баком, Исламом Ханипаевым и другими.