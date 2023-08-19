Во Владимире проходит масштабный книжный фестиваль «Китоврас»
С 18 по 20 августа во Владимире в...
Во Владимире проходит масштабный книжный фестиваль «Китоврас»
С 18 по 20 августа во Владимире в третий раз проходит масштабный книжный фестиваль «Китоврас»!
В программе — более 100 событий: встречи с писателями, лекции, дискуссии, мастер-классы, яркая детская программа и книжная ярмарка.
Смотрите программу на сайте kitovras33.ru и приходите в сквер имени Пушкина на встречи с Яной Вагнер, Денисом Драгунским, Сашей Николаенко, Дмитрием Баком, Исламом Ханипаевым и другими.