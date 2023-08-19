Во Владимирской области открываются кабинеты детских врачей-диетологов. Так, например, первый в...

Во Владимирской области открываются кабинеты детских врачей-диетологов.Так, например, первый в области кабинет врача-диетолога открылся в Муромской детской районной больнице уже 9 августа. Маленьких пациентов вместе с родителями проконсультировала специалист - Эльвира Сергеевна Зудина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.На заметку:Врач-диетолог принимает по средам, а запись, в свою очередь, осуществляется педиатром. Консультацию могут получить дети и их родители из Мурома и Муромского района. Подробности в кол-центре: 8(49234)2-90-72.Подобные кабинеты в 2023 году откроются ещё в пяти медицинских организациях. Где именно?в Областной детской клинической больнице;в Александровской детской районной больнице;в Гусь-Хрустальной детской городской больнице;в Ковровской городской больнице №2.Уже в сентябре стартует работа и кабинета врача-диетолога в Детской городской поликлинике №1 города Владимира.В региональном Минздраве отмечают, что основная задача этих специалистов – разработка схем правильного питания для юных пациентов, страдающих от ожирения, анорексии или болезней желудочно-кишечного тракта.Первичная консультация врача включает в себя анамнез, компьютерное тестирование для оценки питания ребенка, сбор антропометрических данных пациента и изучение состава тела (биоимпедансометрию).В настоящий момент Министерство здравоохранения Владимирской области реализует комплекс мер, направленных на внедрение современных стандартов организации лечебного питания:«Квалифицированный врач может подобрать подходящую схему лечебного питания, скорректировать рацион и помочь родителям сформировать правильные пищевые привычки».Отмечается, что реализация проекта проходит при поддержке специалистов "Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи" (ФИЦ).Фото: pxfuel.com