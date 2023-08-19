Дорожная авария произошла вечером 18 августа на 17 км трассы Р-132.

Во Владимирской области в тройном ДТП погиб человек и четверо пострадали. Об этом инциденте сообщает пресс-служба областного МВД.Дорожная авария произошла поздним вечером 18 августа на 17 км трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительным данным ГИБДД, 75-летний водитель автомобиля Reno выехал на встречку, где столкнулся с машиной Kia под управлением 21-летней девушки.От удара Kia вылетела в кювет, а Reno столкнулся с микроавтобусом Ford под управлением 42-летнего мужчины.В результате аварии водитель Reno скончался на месте происшествия. Травмы получили четыре пассажира микроавтобуса. Одну пострадавшую девушку доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.