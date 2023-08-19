Во Владимирской области возрождается уникальное семеноводство. Пресс-служба Правительства...

Во Владимирской области возрождается уникальное семеноводство.Пресс-служба Правительства Владимирской области поясняет, что в регионе возрождаются семеноводческие хозяйства.На днях такой статус получило агрохозяйство в селе Большепетровское Юрьев-Польского района. Специалисты регионального филиала Россельхозцентра оформили для него сертификат соответствия.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области«Реестр семеноводческих хозяйств – единый на территории страны. Все заинтересованные лица, покупатели семенного материала могут зайти в этот реестр, посмотреть по зонам, какие хозяйства присутствуют, получить подробную информацию, контактные данные...», – пояснила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.Наличие специального сертификата подтверждает, что у хозяйства действительно есть опыт и технические возможности вести семеноводство в соответствии с требованиями стандартов.«В семеноводческих хозяйствах совсем другой уровень возделывания культур, нежели в товарных хозяйствах. Они специализируются на производстве семян именно высоких категорий. Научно-исследовательские институты выводят сорта и получают оригинальные семена. Семеноводческие хозяйства занимаются суперэлитой и элитой. А товарные, как правило, уже спускаются на более низкие категории. Эта схема работает десятилетиями...», – рассказывает Марина Олимова.В пресс-службе Правительства Владимирской области отмечают, что современные геополитические реалии привели к тому, что в России вновь ставится задача по развитию отечественного семеноводства. К 2030 году доля отечественных семян должна вырасти до 75 процентов.Агрохозяйство в Юрьев-Польском районе стало вторым по счёту во Владимирской области со статусом семеноводческого.Уточняется, что пока оно отводит 762 га под производство семян высоких категорий зерновых и зернобобовых культур, но в перспективе будет специализироваться и на многолетних травах.Фото-иллюстрация: pxfuel.com