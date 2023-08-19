Житель Владимира на протяжении 4 месяцев расплачивался кредиткой, которую сумел тайно оформить на...

Житель Владимира на протяжении 4 месяцев расплачивался кредиткой, которую сумел тайно оформить на бывшую возлюбленную.«Любовь прошла — завяли помидоры...» И вроде бы всё, да оказалось, что нет. Любопытную и шокирующую историю рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В отдел полиции № 3 (в областном центре) обратилась 32-летняя местная жительница.Заявительница рассказала, что неизвестный оформил на ее имя кредитную карту. Об этом женщина узнала, когда получила уведомление о долге в 200 000 рублей.Полицейским удалось установить, что к этому может быть причастен бывший сожитель потерпевшей – 32-летний житель Владимира.Фигурант был оперативно задержан. И действительно, оказалось, что он в период совместного проживания установил на свой мобильный телефон онлайн-приложение банка, привязав к нему карту возлюбленной. Правда, при этом, номер телефона фигурант указал свой — личный.Расставшись с подругой, злоумышленник через мобильное приложение подал заявку о получении кредитной карты на имя потерпевшей.«Для завершения процесса мужчина сообщил менеджеру банка полученный на свой телефон код, тем самым заявка была одобрена. Получив кредитку, местный житель на протяжении четырех месяцев оплачивал ей все свои расходы...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В настоящее время фигурант вернул задолженность своей бывшей возлюбленной и даже погасил «набежавшие» проценты.В отношении мошенника возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам «кражи, совершенной с банковского счета».Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com