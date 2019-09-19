После череды неутешительных новостей об Анастасии Заворотнюк появилась надежда на ее выздоровление. Врачи продолжают бороться за жизнь актрисы. Хирург-онколог, знакомый с ситуацией, прокомментировал текущее положение дел и рассказал, какое лечение предстоит Заворотнюк в ближайшее время.

После череды неутешительных новостей об Анастасии Заворотнюк появилась надежда на ее выздоровление. Врачи продолжают бороться за жизнь актрисы. Хирург-онколог, знакомый с ситуацией, прокомментировал текущее положение дел и рассказал, какое лечение предстоит Заворотнюк в ближайшее время.18 сентября появилась информация о том, что актриса пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. По словам врача, это говорит о правильном методе лечения, начале действия антибиотиков, которые сумели снять отек мозга, а также остановить развитие инфекции в слабом организме, сообщает "Комсомольская правда".Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Даже в таком тяжелом случае возможно удаление опухоли.По словам хирурга-онколога, глиобластома операбельна, но возможность благоприятного исхода в разы выше на ранних стадиях заболевания. "Но у Анастасии очень хорошие шансы", — отметил врач.Информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, начала активно появляться в СМИ в начале сентября. С тех пор не прозвучал ни один официальный комментарий со стороны представителей актрисы, который мог бы подтвердить или опровергнуть данный факт.По поводу заболевания Заворотнюк высказался врач Александр Коновалов. Он рассказал, что сначала актриса лечилась в Германии.