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<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2019-anastasiyu-zavorotnyuk-gotovyat-k-udaleniyu-strashnoj-opuxoli.html" target="_blank">Анастасию Заворотнюк готовят к удалению страшной опухоли</a> - Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось настолько, что ее перевели в обычную палату. Теперь врачи будут готовить актрису к операции.