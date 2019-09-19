В администрации города прошло первое заседание нового Совета народных депутатов

В администрации города прошло первое заседание нового Совета народных депутатовВ администрации города Коврова прошло первое заседание нового Совета народных депутатов. Новоиспеченным народным избранникам вручили удостоверения. Кроме того, провели выборы председателя.Выбирать пришлось из 2-х кандидатур: Анатолием Зотовым от партии «Единая Россия» и Светланой Кокуриной от «Российской партией пенсионеров за справедливую Россию».В результате тайного голосования победил Анатолий Зотов, набрав 17 голосов. За Кокурину проголосовали 12 человек.