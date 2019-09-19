В администрации города прошло первое заседание нового Совета народных депутатов
В администрации города прошло первое заседание нового Совета народных депутатов
В администрации города Коврова прошло первое заседание нового Совета народных депутатов. Новоиспеченным народным избранникам вручили удостоверения. Кроме того, провели выборы председателя.
Выбирать пришлось из 2-х кандидатур: Анатолием Зотовым от партии «Единая Россия» и Светланой Кокуриной от «Российской партией пенсионеров за справедливую Россию».
В результате тайного голосования победил Анатолий Зотов, набрав 17 голосов. За Кокурину проголосовали 12 человек.