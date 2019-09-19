О том, что происходит в ее личной жизни, Юлия Барановская предпочитает не рассказывать. Но в распоряжении папарацци оказались кадры, на которых телеведущую целует знаменитый артист.
О том, что происходит в ее личной жизни, Юлия Барановская предпочитает не рассказывать. Но в распоряжении папарацци оказались кадры, на которых телеведущую целует знаменитый артист.
В своих интервью Юлия Барановская утверждает, что ее сердце несвободно и она вполне счастлива. Однако рассказывать, кто является ее любимым мужчиной, популярная телеведущая не спешит. Но теперь, по всей видимости, больше нет необходимости ломать голову над личностью ее возлюбленного.
В распоряжении оказались кадры, сделанные с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе "Синематограф". На них видно, что Юлию Барановскую целует в губы участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.
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