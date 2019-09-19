О том, что происходит в ее личной жизни, Юлия Барановская предпочитает не рассказывать. Но в распоряжении папарацци оказались кадры, на которых телеведущую целует знаменитый артист.

О том, что происходит в ее личной жизни, Юлия Барановская предпочитает не рассказывать. Но в распоряжении папарацци оказались кадры, на которых телеведущую целует знаменитый артист.В своих интервью Юлия Барановская утверждает, что ее сердце несвободно и она вполне счастлива. Однако рассказывать, кто является ее любимым мужчиной, популярная телеведущая не спешит. Но теперь, по всей видимости, больше нет необходимости ломать голову над личностью ее возлюбленного.В распоряжении оказались кадры, сделанные с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе "Синематограф". На них видно, что Юлию Барановскую целует в губы участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.Материал дополняется