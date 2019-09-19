Певица Полина Гагарина сообщила поклонникам о болезни в своем микроблоге. Девушка посетовала на тот факт, что ей приходится отменить свое выступление на одном из фестивалей.

Певица Полина Гагарина сообщила поклонникам о болезни в своем микроблоге. Девушка посетовала на тот факт, что ей приходится отменить свое выступление на одном из фестивалей.В последнее время у артистки чрезвычайно насыщенный график – концерты, съемки и многое другое. При этом девушка еще умудрялась как-то находить время и силы на семью и друзей. Правда, никто не обладает неограниченным запасом внутренних ресурсов.О своей беде Полина рассказала на личной странице в социальной сети Инстаграм. Звезда российской эстрады ранее уже сообщала о том, что заболела и спрашивала у поклонников, какие они знают способы быстро "встать на ноги". Многие тогда посоветовали ей и горячее вино, и различные лекарства, и просто отоспаться, но увы. Похоже, это не помогло.Новость дополняется