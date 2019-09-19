Полина Гагарина сообщила поклонникам о болезни в своем микроблоге. Певице пришлось оставить сцену, по крайней мере, на ближайшее время.

Полина Гагарина сообщила поклонникам о болезни в своем микроблоге. Певице пришлось оставить сцену, по крайней мере, на ближайшее время.В последнее время у артистки чрезвычайно насыщенный график – концерты, съемки и многое другое. При этом она умудрялась находить силы на семью и друзей. Однако никто не обладает неограниченным запасом внутренних ресурсов.О своей беде Полина рассказала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Звезда российской эстрады ранее сообщала о том, что заболела, и спрашивала у поклонников, какие они знают способы быстро встать на ноги. Ей советовали и горячее вино, и лекарства, и просто отоспаться, но, похоже, ничего не помогло.Захворала Гагарина три дня назад, а пост о том, что придется отменить выступление, опубликовала вчера. Артистка пожаловалась подписчикам, что болезнь никак не хочет оставить ее в покое: "Я все-таки еще лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото и выступить на специальном мероприятии @mtvrussia и Яндекс. Плюс "Музыкант года : 2019" (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.)".Полина принесла поклонникам искренние извинения и призвала не пропускать концерт. Исполнительница отметила, что организаторы придумали для гостей приятные сюрпризы.Фолловеры Гагариной вовсе не обиделись. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и не забыли приправить добрые пожелания комплиментами: "Полина, ты лучшая!", "Выздоравливай скорее! Голос у тебя всегда шикарный!"