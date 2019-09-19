В Лос-Анджелесе прошла первая пресс-конференция матчевой встречи между чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

В Лос-Анджелесе прошла первая пресс-конференция матчевой встречи между чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.Боксеры представили первую версию своего видения поединка и Ковалев, в частности, сказал, что бой с Канело станет для него важнейшим в карьере. Бойцы также провели традиционную в таких случаях "дуэль взглядов". Как уже сообщали 33Live.RuRu, бой Ковалева с Альваресом состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.Посмотреть эту публикацию в Instagram