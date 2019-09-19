Накануне состоялось заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства. До сведения депутатов в том числе довели информацию о деятельности муниципальных комбинатов питания.
Накануне состоялось заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства.
До сведения депутатов в том числе довели информацию о деятельности муниципальных комбинатов питания.
Так, «Комбинат питания Школьный» осуществляет организацию питания 18 школ Ленинского района города, МАУДО «ДдюТ», МАУ «Ледовый комплекс Владимир». В школьных столовых обслуживается 12400 учащихся из них 10 400 получают горячее питание, остальные дети питаются через школьные буфеты, где также реализуется продукция собственного производства.
«Комбинат питания «Сунгирь» обеспечивает горячим питанием учащихся в 15 школах Фрунзенского района, а также в 4 дошкольных группах на базе общеобразовательных организаций. В школьных столовых в 2018 году обслуживались 7 950 учащихся, охват горячим питанием составил 77%, сообщает пресс-служба городской администрации.
К слову, сегодня портал сообщил о нарушениях в организации школьного питания, выявленных в ходе проверки 500 образовательных учреждений России.
В большинстве организаций меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности, ученые отметили несбалансированность рациона питания, в частности преобладание рафинированных жирных и углеводных продуктов и недостаток клетчатки, а также несоответствие объемов и состава подаваемых блюд заявленным стандартам.
Отмеченные нарушения в рационе питания присутствовали более чем в половине проверенных образовательных организаций.