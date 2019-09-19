В столице Казахстана Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе. Российская спортсменка Инна Тражукова выиграла золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

В столице Казахстана Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе. Российская спортсменка Инна Тражукова выиграла золотую медаль в весовой категории до 65 кг.В финале Инна победила украинку Ирину Коляденко с разгромным счетом 13:0. Третье место заняли представительница Азербайджана Элис Манолова и китаянка Сяоцянь Ван.В весовой категории до 59 кг Любовь Овчарова завоевала серебряную награду. В финале Любовь уступила канадке Линде Мораис. Бронзовые медали у китаянки Пэй Синжу и представительницы Монголии Шоовдор Батаржав.