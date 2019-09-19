Голливудская красотка Меган Фокс впервые откровенно поделилась подробностями своего психологического срыва. Актриса серьезно переживала из-за фильма Тело Дженнифер.

Голливудская красотка Меган Фокс впервые откровенно поделилась подробностями своего психологического срыва. Актриса серьезно переживала из-за фильма "Тело Дженнифер".Девушка рассказала, что, когда кинокартина вышла на большой экран, на нее обрушилась волна резкой критики. Многие изливали негатив на артистку, исполнившую главную роль. Не остались в стороне и профессиональные критики. Злостные комментарии от экспертов всегда ранят больнее, поэтому звезда Голливуда оказалась заложницей ситуации.О том, что ее психика не выдержала сильного давления общественности, Меган вспоминает так: "У меня тогда приключился настоящий психологический срыв. У меня не было ни сил, ни желания что-либо делать – ни участвовать в фотосессиях, ни давать интервью, ни появляться на красных дорожках… Я вообще боялась появляться на публике".Фокс призналась, что чувствовала себя беззащитной перед взглядами толпы. Ей казалось, что на нее начнут показывать пальцами и смеяться, извергать желчь и поливать грязью. Меган оценивает этот период после съемок как один из самых тяжелых эпизодов своей жизни.Впрочем, с рождением ребенка все изменилось. Актриса стала чаще появляться на людях. Радость материнства помогла расстаться со страхами быть растоптанной критиками."Когда я забеременела, мой взгляд на мир и, главное, мое отношение к самой себе постепенно начали меняться. А потом у меня появился еще один ребенок, а потом и третий… И рождение каждого нового малыша помогало мне стать лучше, найти контакт с самой собой", – Меган Фокс Пятый канал.