Бывший председатель Совета министров СССР, а ныне член Совета Федерации РФ от Белгородской области Николай Рыжков, которому 28 сентября исполняется 90 лет, удостоен звания Героя труда России.

Бывший председатель Совета министров СССР, а ныне член Совета Федерации РФ от Белгородской области Николай Рыжков, которому 28 сентября исполняется 90 лет, удостоен звания Героя труда России.Как передает РИА Новости, это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном сайте правовой информации.В документе перечисляются и другие государственные деятели, удостоенные наград.Сенаторы Олег Морозов, Любовь Глебова и Виктор Озеров удостоены ордена Александра Невского. Их коллеги по верхней палате отечественного парламента Сергей Лукин и Татьяна Гигель награждены орденом Дружбы. Члены Совета Федерации Олег Цепкин, Алексей Кондратенко, Владимир Лаптев и Дмитрий Василенко стали кавалерами медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.